КДК РФС рассмотрит два нарушения со стороны «Динамо» в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит два нарушения со стороны московского «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«КДК рассмотрит задержку команды «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом в игре с ЦСКА. Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Динамо» и ЦСКА состоялся накануне, 17 августа. Победу во встрече со счётом 3:1 одержали бело-голубые.