КДК РФС рассмотрит два нарушения со стороны «Динамо» в матче с ЦСКА
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит два нарушения со стороны московского «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«КДК рассмотрит задержку команды «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом в игре с ЦСКА. Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Матч между «Динамо» и ЦСКА состоялся накануне, 17 августа. Победу во встрече со счётом 3:1 одержали бело-голубые.
