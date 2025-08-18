КДК накажет «Зенит» за оскорбления в адрес игрока «Рубина» Даку в матче Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0). Поклонники петербургского клуба оскорбляли форварда казанцев Мирлинда Даку. В летнее межсезонье Даку был близок к переходу в «Зенит», но трансфер в последний момент сорвался.

«КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес футболиста «Рубина» Мирлинда Даку в кубковом матче», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.