КДК накажет «Зенит» за оскорбления в адрес игрока «Рубина» Даку в матче Кубка России
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0). Поклонники петербургского клуба оскорбляли форварда казанцев Мирлинда Даку. В летнее межсезонье Даку был близок к переходу в «Зенит», но трансфер в последний момент сорвался.
Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70' 2:0 Кассьерра – 78' 3:0 Шилов – 83'
«КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес футболиста «Рубина» Мирлинда Даку в кубковом матче», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
