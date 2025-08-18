Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче Кубка России с «Пари НН»

КДК накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче Кубка России с «Пари НН»
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН» — два удаления в составе одной команды. Также будет рассмотрена задержка начала матча на четыре минуты по вине «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы С. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

Материалы по теме
«Ростов» потерпел шестое поражение в семи матчах сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android