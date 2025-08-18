КДК накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче Кубка России с «Пари НН»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1).
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'
«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН» — два удаления в составе одной команды. Также будет рассмотрена задержка начала матча на четыре минуты по вине «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы С. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, без набранных очков располагается на четвёртом месте.
