КДК накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче Кубка России с «Пари НН»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Ростов» за неподобающее поведение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1).

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН» — два удаления в составе одной команды. Также будет рассмотрена задержка начала матча на четыре минуты по вине «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы С. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, без набранных очков располагается на четвёртом месте.