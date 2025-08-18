Скидки
КДК РФС накажет «Динамо» Мх по итогам матча Кубка России со «Спартаком»

КДК РФС накажет «Динамо» Мх по итогам матча Кубка России со «Спартаком»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет махачкалинское «Динамо» по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Основное время игры завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победили бело-голубые — 4:3.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«КДК рассмотрит задержку начала матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала на три минуты по вине гостевой команды. Кроме того, будет рассмотрено скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

