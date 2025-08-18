КДК РФС накажет «Динамо» Мх по итогам матча Кубка России со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет махачкалинское «Динамо» по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Основное время игры завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победили бело-голубые — 4:3.

«КДК рассмотрит задержку начала матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала на три минуты по вине гостевой команды. Кроме того, будет рассмотрено скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.