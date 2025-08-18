Защитник ЦСКА Мойзес: я, как и все мы, хочу играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Конечно, мы игроки хотели бы, чтобы всё вошло в нормальное русло. Без всякого сомнения я, как и все мы, хочу играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы болеем за то, что в будущем всё нормализуется.

Какие результаты могут быть там у российских клубов? Если всё вернётся на круги своя, у руководства команды будет чёткий план, как играть в еврокубках, какая идея будет: взять ли больше игроков или использовать футболистов, которые находятся в расположении команды.

Конечно, европейские турниры более сложные. Но уверен, если на базу, которая у нас сейчас есть, нанизать усиление, мы будем конкурентоспособными в еврокубках. Не только ЦСКА, а российский футбол в целом», — приводит слова Мойзеса Sport24.

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.