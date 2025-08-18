Константин Тюкавин оценил старт сезона в исполнении «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил результаты бело-голубых на старте текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне, 17 августа, «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Вы сами понимаете, что старт оцениваем неудовлетворительно. Видели, сколько у нас очков после пяти туров. Сами понимаете, что не очень. Нужно исправлять ситуацию, самим собраться, разобрать ошибки, стараться забивать больше голов и выигрывать», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.