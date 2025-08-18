Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Зайнутдинов назвал свою любимую позицию на футбольном поле

Игрок «Динамо» Зайнутдинов назвал свою любимую позицию на футбольном поле
Комментарии

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о своей излюбленной позиции на поле. «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Напомним, ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».

— Назовите свою любимую позицию на поле.
— Просто быть на поле (смеётся). Честно говоря, я уже сам немного запутался, но последние четыре года я играл левого защитника – и в «Бешикташе», и в ЦСКА. В принципе, комфортно себя чувствую на этой позиции, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Материалы по теме
Бактиёр Зайнутдинов ответил, чем отличается российский футбол от турецкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android