Игрок «Динамо» Зайнутдинов назвал свою любимую позицию на футбольном поле

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о своей излюбленной позиции на поле. «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Напомним, ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».

— Назовите свою любимую позицию на поле.

— Просто быть на поле (смеётся). Честно говоря, я уже сам немного запутался, но последние четыре года я играл левого защитника – и в «Бешикташе», и в ЦСКА. В принципе, комфортно себя чувствую на этой позиции, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.