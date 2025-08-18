Александр Мостовой отреагировал на дубль экс-игрока «Спартака» Мангаша за «Спортинг»

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что бывший защитник московского клуба Рикарду Мангаш отметился двумя забитыми мячами в матче 2-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Арокой». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). Встреча завершилась победой «Спортинга» со счётом 6:0.
«После ухода из «Спартака» Мангаш за «Спортинг» оформил дубль. Возможно, на родине, в Португалии, играется лучше. В России ему было сложно попасть в основной состав «Спартака», но так часто происходит: в одной команде получается, а в другой нет. Что касается суммы продажи Мангаша в «Спортинг», мы не знаем финансовых нюансов — возможно, его продали дороже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
