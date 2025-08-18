«Тоттенхэм» продлил контракт с Джедом Спенсом

Пресс-служба английского «Тоттенхэма» объявила о продлении контракта с крайним защитником Джедом Спенсом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

«Мы рады сообщить, что Джед Спенс подписал новый долгосрочный контракт с клубом. С момента перехода из «Мидлсбро» в июле 2022 года он провёл 42 матча за наши цвета и забил два гола», — говорится в заявлении на официальном сайте.

25-летний Спенс является воспитанником академии лондонского «Фулхэма». За свою карьеру футболист успел поиграть за «Мидлсбро», «Ноттингем Форест», французский «Ренн», «Лидс» и «Дженоа». В активе защитника также есть шесть матчей за сборную Англии до 21 года. Интернет-портал Transfermatkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 20 млн.