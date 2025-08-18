Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: ещё два месяца назад кричали «Где Николич?», а сейчас его даже не вспоминают

Мостовой: ещё два месяца назад кричали «Где Николич?», а сейчас его даже не вспоминают
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении московского ЦСКА в нынешнем сезоне. Летом клуб покинул Марко Николич, вместо него команду возглавил Фабио Челестини.

«ЦСКА — одна из самых стабильных команд в РПЛ. По игре, стабильности и остальным показателям армейцы являются лидерами. Ещё два месяца назад кричали: где Николич? Что произошло, а сейчас его даже не вспоминают, ведь играют футболисты. Да, при Челестини ЦСКА играет хорошо, но ещё недавно про него никто не знал. Не дай бог армейцы проиграют два матча и начнут критиковать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Мойзес: я, как и все мы, хочу играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android