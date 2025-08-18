Мостовой: ещё два месяца назад кричали «Где Николич?», а сейчас его даже не вспоминают

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении московского ЦСКА в нынешнем сезоне. Летом клуб покинул Марко Николич, вместо него команду возглавил Фабио Челестини.

«ЦСКА — одна из самых стабильных команд в РПЛ. По игре, стабильности и остальным показателям армейцы являются лидерами. Ещё два месяца назад кричали: где Николич? Что произошло, а сейчас его даже не вспоминают, ведь играют футболисты. Да, при Челестини ЦСКА играет хорошо, но ещё недавно про него никто не знал. Не дай бог армейцы проиграют два матча и начнут критиковать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.