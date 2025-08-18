Глава «Динамо» Гафин: вижу различия игры команды при Карпине и Личке

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о различиях в игре команды под руководством Валерия Карпина и экс-наставника клуба Марцела Лички.

«Вижу различия игры команды при Карпине и Личке. У Марцела футбол был с максимальным креном на атаку, а у Карпина — попытка сбалансировать игру», — приводит слова Гафина Sport24.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026.

Напомним, по итогам пяти туров московский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В рамках 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги команда сыграет дома с «Пари Нижний Новгород» 23 августа.