Юрий Сёмин: у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину

Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин полагает, что у руководства московского «Динамо» есть определённые вопросы к главному тренеру команды Валерию Карпину. Российский специалист возглавил бело-голубых этим летом. Ранее он работал в «Ростове», с 2021 года Карпин также является главным тренером сборной России по футболу.

«Наверное, когда нет результата, то есть много вопросов к любому тренеру. Я думаю, что у руководителей «Динамо» сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину. Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, — и в «Спартаке», и в «Зените». К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии. Но на то он и тренер, чтобы исправить те ошибки, которые игроки допускают постоянно, из игры в игру», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в матче 5-го тура бело-голубые уступили ЦСКА (1:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене.