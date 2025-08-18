Скидки
Калафьори — о голе в ворота «МЮ»: лучшего начала сезона и представить нельзя

Калафьори — о голе в ворота «МЮ»: лучшего начала сезона и представить нельзя
Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори высказался о своём забитом мяче, который принёс «канонирам» победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

«Лучшего начала сезона и представить себе нельзя. Манчестер — город, приносящий мне удачу, но в прошлом году гол в ворота «Сити» был гораздо лучше. Но сегодняшний гол был важнее. Работа над стандартами? Не буду раскрывать подробности, но могу сказать, что она скрупулёзная», — приводит слова Калафьори Sky Sport Italia.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

«Арсенал» забил «Манчестер Юнайтед» в 10-м матче подряд
