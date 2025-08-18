Скидки
Раскрыто условие для трансфера Родриго из «Реала» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к вингеру «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэсу. Однако теперь стало известно условие, при котором бразилец может пополнить стан «горожан».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Манчестер Сити» купит Родриго лишь в том случае, если команду покинет другой бразильский полузащитник, Савио. Сейчас «горожане» ведут переговоры по продаже Савио в «Тоттенхэм», однако сделка ещё не согласована.

Ранее СМИ сообщали, что если Родриго захочет уйти, то «Реал» будет стремиться получить за вингера € 100+ млн.

В прошедшем сезоне 24‑летний бразилец появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

