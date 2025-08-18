Валерий Непомнящий: Карпину нужно время, руководство «Динамо» его даст тренеру

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 5-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:3), а также выразил уверенность, что руководство бело-голубых даст время возглавляющему команду Валерию Карпину.
«Динамо» второй тайм с ЦСКА провело лучше, чем первый. Главные проблемы динамовцев — нехватка времени, чтобы настроить футболистов и наиграть связи. «Динамо» не добивается нужных результатов не из-за системы, а из-за индивидуальных ошибок игроков. ЦСКА этим хорошо пользовался.
Карпину нужно время, и я не сомневаюсь, что руководство «Динамо» ему его даст. Футболисты динамовцев обучаемы, у них есть хороший уровень и качество. Ещё раз скажу — Карпину просто нужно время», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
