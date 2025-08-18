Скидки
Валерий Непомнящий: Карпину нужно время, руководство «Динамо» его даст тренеру

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 5-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:3), а также выразил уверенность, что руководство бело-голубых даст время возглавляющему команду Валерию Карпину.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Динамо» второй тайм с ЦСКА провело лучше, чем первый. Главные проблемы динамовцев — нехватка времени, чтобы настроить футболистов и наиграть связи. «Динамо» не добивается нужных результатов не из-за системы, а из-за индивидуальных ошибок игроков. ЦСКА этим хорошо пользовался.

Карпину нужно время, и я не сомневаюсь, что руководство «Динамо» ему его даст. Футболисты динамовцев обучаемы, у них есть хороший уровень и качество. Ещё раз скажу — Карпину просто нужно время», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Юрий Сёмин: у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину
