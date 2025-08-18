«Не наиграл, не назабивал». Игрок «Локо» Комличенко — о возможном вызове в сборную России

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о возможном вызове в сборную России на предстоящие товарищеские матчи. Осенью подопечные Валерия Карпина проведут шесть встреч (по две в сентябре, октябре и ноябре).

— Ждёте вызов в сборную?

— Хотелось бы, но пока, мне кажется, не наиграл на сборную, не назабивал.

— Как оцените соперников по осенним матчам?

— Очень хорошие. Будет интересно. Сборную ждут серьёзные игры, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

4 и 7 сентября сборная России сыграет с командами Иордании и Катара. 10 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном, а 14-го — с Боливией. На 12 ноября запланирован матч с командой Перу, 15 ноября россияне сыграют с Чили.

В матче 5-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:1) Комличенко отметился первым забитым мячом в составе московского «Локомотива». Этот гол стал первым для форварда в седьмом матче за железнодорожников в РПЛ и Фонбет Кубке России.