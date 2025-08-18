Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брайан Идову обозначил, чего может не хватить «Локомотиву» для победы в РПЛ

Брайан Идову обозначил, чего может не хватить «Локомотиву» для победы в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову считает, что железнодорожникам может не хватить сил на борьбу за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» лидирует в чемпионате России, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых матчей.

«Им может не хватить запаса сил для чемпионства. Пока конкуренты теряют очки, надо пользоваться шансом. Если бы «Локомотив» выиграл у «Балтики», я бы назвал их претендентом на чемпионство. Такие матчи клуб-чемпион должен забирать», — приводит слова Идову Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Ростовом» на домашней арене.

Материалы по теме
Форвард «Локомотива» Комличенко: ждал, что Баринов попадёт в ворота, а не в меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android