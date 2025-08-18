Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» вышла из переговоров по трансферу Санчо — Ди Марцио

«Рома» вышла из переговоров по трансферу Санчо — Ди Марцио
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался от перехода в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» согласился продать футболиста за € 23 млн.

По информации источника, Санчо не устроило предложение римлян по личному контракту. Итальянский клуб выходит из переговоров по трансферу игрока.

Санчо является футболистом «красных дьяволов» с лета 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Стала известна причина, препятствующая переходу Санчо из «МЮ» в «Рому»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android