«Рома» вышла из переговоров по трансферу Санчо — Ди Марцио

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался от перехода в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» согласился продать футболиста за € 23 млн.

По информации источника, Санчо не устроило предложение римлян по личному контракту. Итальянский клуб выходит из переговоров по трансферу игрока.

Санчо является футболистом «красных дьяволов» с лета 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.