Непомнящий: игрокам «Спартака» не удаётся справиться с давлением со стороны фанатов и СМИ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2), отдельно отметив, что красно-белым не удаётся справиться с давлением со стороны фанатов и средств массовой информации.
«Я не сомневаюсь, что «Спартак» и «Зенит» находятся на пути к своей лучшей форме. У команд нет проблем с составом и качеством футболистов, но у красно-белых проблема в психологии, а у питерцев — в мотивации. Кроме того, футболистам «Спартака» не удаётся справиться с давлением со стороны болельщиков, прессы и руководства клуба. Это вопрос эмоций и психологии. Станкович и Семак найдут пути выхода из кризиса», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей. «Зенит» — девятый.
