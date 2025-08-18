Скидки
Непомнящий: игрокам «Спартака» не удаётся справиться с давлением со стороны фанатов и СМИ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2), отдельно отметив, что красно-белым не удаётся справиться с давлением со стороны фанатов и средств массовой информации.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» и «Зенит» находятся на пути к своей лучшей форме. У команд нет проблем с составом и качеством футболистов, но у красно-белых проблема в психологии, а у питерцев — в мотивации. Кроме того, футболистам «Спартака» не удаётся справиться с давлением со стороны болельщиков, прессы и руководства клуба. Это вопрос эмоций и психологии. Станкович и Семак найдут пути выхода из кризиса», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей. «Зенит» — девятый.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: Карпину нужно время, руководство «Динамо» его даст тренеру
