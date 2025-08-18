Созин — о словах Карпина про игру «Динамо»: это моветон и просто нечестно

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина после игры 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Российский специалист, в частности, заявил, что его команда играла неплохо.

«То, что я и все болельщики вчера увидели в исполнении «Динамо», словами не передать. Как и в целом происходящее с командой к пятому туру. И больше всего меня удивляют слова Карпина: якобы всё было нормально, здорово играли, а потом одна ошибка – и прибили. Получается, «Сочи» без моментов их прибил, потом «Краснодар» их прибил без игры в атаке, теперь ЦСКА…

Карпин любит повторять фразу «Видели ли вы футбол?» Так вот, этот вопрос хочется ему самому переадресовать: он – видел? Видел четыре выхода один на один у ЦСКА? Что «Динамо» чудом не получило пять и даже больше? Конечно, моменты у «Динамо» тоже были – потому что уже проигрывали 0:3! Что тут удивительного? Но даже их не забили.

Говорить, что чёрное – это белое, моветон и просто нечестно. ЦСКА вышел, 15 минут присмотрелся к сопернику, а потом «убил». Как клопов. А если послушать Карпина, появится ощущение, что «Динамо» вообще лидер, который иногда чуть-чуть расслабляется и которому очень сильно не везёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».