Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин — о словах Карпина про игру «Динамо»: это моветон и просто нечестно

Созин — о словах Карпина про игру «Динамо»: это моветон и просто нечестно
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина после игры 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Российский специалист, в частности, заявил, что его команда играла неплохо.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«То, что я и все болельщики вчера увидели в исполнении «Динамо», словами не передать. Как и в целом происходящее с командой к пятому туру. И больше всего меня удивляют слова Карпина: якобы всё было нормально, здорово играли, а потом одна ошибка – и прибили. Получается, «Сочи» без моментов их прибил, потом «Краснодар» их прибил без игры в атаке, теперь ЦСКА…

Карпин любит повторять фразу «Видели ли вы футбол?» Так вот, этот вопрос хочется ему самому переадресовать: он – видел? Видел четыре выхода один на один у ЦСКА? Что «Динамо» чудом не получило пять и даже больше? Конечно, моменты у «Динамо» тоже были – потому что уже проигрывали 0:3! Что тут удивительного? Но даже их не забили.

Говорить, что чёрное – это белое, моветон и просто нечестно. ЦСКА вышел, 15 минут присмотрелся к сопернику, а потом «убил». Как клопов. А если послушать Карпина, появится ощущение, что «Динамо» вообще лидер, который иногда чуть-чуть расслабляется и которому очень сильно не везёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Юрий Сёмин: у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android