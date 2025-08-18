Испанский новичок «СКА-Хабаровск» рассказал, что его удивило в России

Испанский новичок «СКА-Хабаровск» Жорди Тур рассказал, что его удивило в России. Отметим, что футболист является воспитанником «Барселоны».

— Что удивило больше всего в Хабаровске?

— Оживлённые улицы. Люди достаточно открытые, доброжелательные. Также удивило, как мощно болельщики поддерживают на матчах, — сказал Тур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в академии «Барселоны», цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за «Унионистас» из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил один мяч.