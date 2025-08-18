Созин: глядя на результаты Карпина, у нас скоро не будет ни сборной России, ни «Динамо»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Под руководством российского специалиста, который также возглавляет сборную страны, бело-голубые провели пять матчей в рамках Мир РПЛ, добившись только одной победы.

«Я не желаю никому зла, но пока Карпин совершенно не справляется в «Динамо». И не справится, если что-то глобально не поменять. Через пару недель – матчи сборной, тренер на две недели уедет из клуба. Глядя на нынешние результаты Карпина, у нас скоро не будет ни сборной России, ни «Динамо». Думаю, в клубе, смотря на этот искромётный футбол, тоже это понимают.

А глобально слова, что Карпин притирается к команде, меня удивляют. К кому? К половине состава, с которой он работал в сборной? Или к иностранцам, с которыми говорит на испанском? Там можно только к Лещуку притираться – его в сборную Карпин не вызывал. А остальные…

Глебов – потухший, Осипенко – в ступоре. Вывезли ребят из «Ростова», развалили там команду, но до «Динамо» они так и не доехали. Старается один Макаров. Странно, что Карпину нужно время, все кричат, как надо подождать. А вот Челестини пришёл в команду с куда большими проблемами – и ставит ЦСКА великолепный футбол. Черчесов в «Ахмате» сразу даёт результат. А Карпина ждут…» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».