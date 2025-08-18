Мостовой: на 100 процентов уверен, что «Динамо», «Спартак» и «Зенит» поднимутся в таблице

Бывший российский футболист Александр Мостовой выразил уверенность, что «Спартак», «Динамо» Москва и санкт-петербургский «Зенит» улучшат своё турнирное положение в обозримом будущем. После пяти туров Мир РПЛ «Спартак» располагается на 13-м месте, «Динамо» — на 12-м, «Зенит» — на девятом.

«С первого тура Станковича выгоняют из «Спартака», хотя с ним продлили контракт весной. Есть команды, в которых вообще беда с результатами, но ничего не говорят — тишина, как и в «Динамо». Контракт с Карпиным был подписан, работа идёт.

Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что «Динамо», «Спартак» и «Зенит» поднимутся в таблице. Давайте посмотрим на положение команды через два-три тура. «Зенит» принимает Махачкалу, «Динамо» — «Пари НН», а «Спартак» едет в Казань. Я думаю, что все три команды выиграют и турнирная таблица изменится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.