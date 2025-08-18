Полузащитник «СКА-Хабаровск» Тур: Артига и Босельи хорошо отзывались о России

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Жорди Тур, являющийся воспитанником «Барселоны», рассказал, с кем советовался по поводу переезда в Россию.

«Знаю Алекса Корредеру, который играл за «Химки». Ещё дружу с Босельи, он сейчас выступает за «Пари НН». Также знаю Франка Артигу. Они помогли мне, когда я задумывался о переезде. Рассказали, какой тут футбол, как живут люди. Они хорошо отзывались о России», — сказал Тур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в академии «Барселоны», цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за «Унионистас» из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил один мяч.