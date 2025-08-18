«Торпедо» объявило имя тренера, который будет руководить командой в матче с «Уралом»

Московское «Торпедо» в своём телеграм-канале объявило, что Павел Кирильчик будет исполнять обязанности главного тренера чёрно-белых в матче 5-го тура Лиги Pаri c «Уралом». Встреча состоится сегодня, 18 августа.

44-летний белорусский специалист выступал на позициях защитника и полузащитника за клубы высшего дивизиона Беларуси, Украины и Казахстана, в качестве тренера возглавлял «Арсенал» из Дзержинска и «Мастер-Сатурн». В 2024-м присоединился к автозаводцам.

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды в пятницу, 15 августа. Чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Лиги Pari после четырёх туров с одним очком в активе.