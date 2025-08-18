Скидки
«Не раньше». Константин Тюкавин обозначил, когда его ждать на футбольном поле

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, когда можно будет ожидать его возвращения на футбольное поле. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«С восстановлением всё нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе. Так что остаётся сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

