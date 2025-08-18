«Не раньше». Константин Тюкавин обозначил, когда его ждать на футбольном поле

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, когда можно будет ожидать его возвращения на футбольное поле. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«С восстановлением всё нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе. Так что остаётся сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.