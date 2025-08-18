Скидки
Губерниев: желаю Карпину делать погромче телевизор — каждый раз даём серию ценных советов

Губерниев: желаю Карпину делать погромче телевизор — каждый раз даём серию ценных советов
Известный журналист, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину прислушаться к телекомментаторам, которых специалист в своё время критиковал. В своё время Карпин заявил, что смотрит футбол без звука, чтобы не слышать комментаторов.

«Валерий Георгиевич концентрировал своё внимание на экспертах «Матч ТВ». Может быть, стоило к экспертам «Матч ТВ» прислушаться? Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит. Остаётся только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор, когда я как авторитетный футбольный обозреватель приглашаю его любимых экспертов на разговор о футболе. Мы каждый раз даём серию ценных советов. Валерий Георгиевич, по-прежнему верю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

