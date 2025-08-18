Милешкин высказался о потенциальном уходе Самошникова в «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Милешкин высказался о потенциальном переходе защитника Ильи Самошникова из стана железнодорожников в «Спартак».

«Не думаю, что потенциальный уход Самошникова будет большой проблемой для «Локомотива». Есть ряд достаточно квалицированных игроков на этой позиции, которые способны закрыть его функционал. В то же время последние примеры того же Глушенкова, который звездой расцвёл именно в «Локомотиве», но всё равно ушёл. Однако тут же на его месте появился не менее талантливый и креативный Алексей Батраков.

Еще один пример — ушёл Дзюба, появился Воробьёв. Поэтому свято место пусто не бывает. Тем более когда рынок диктует, что спрос рождает предложение. В нашем же случае Самошников пришёл бесплатно, а сейчас «Локомотив» за него может выручить неплохие деньги. В нынешних реалиях это вполне нормально. Уверен, Михаил Михайлович Галактионов способен усилить фланговую игру и без Самошникова. Тем более недавно был приобретён Рамирес», — сказал Милешкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.