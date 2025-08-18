Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милешкин высказался о потенциальном уходе Самошникова в «Спартак»

Милешкин высказался о потенциальном уходе Самошникова в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Милешкин высказался о потенциальном переходе защитника Ильи Самошникова из стана железнодорожников в «Спартак».

«Не думаю, что потенциальный уход Самошникова будет большой проблемой для «Локомотива». Есть ряд достаточно квалицированных игроков на этой позиции, которые способны закрыть его функционал. В то же время последние примеры того же Глушенкова, который звездой расцвёл именно в «Локомотиве», но всё равно ушёл. Однако тут же на его месте появился не менее талантливый и креативный Алексей Батраков.

Еще один пример — ушёл Дзюба, появился Воробьёв. Поэтому свято место пусто не бывает. Тем более когда рынок диктует, что спрос рождает предложение. В нашем же случае Самошников пришёл бесплатно, а сейчас «Локомотив» за него может выручить неплохие деньги. В нынешних реалиях это вполне нормально. Уверен, Михаил Михайлович Галактионов способен усилить фланговую игру и без Самошникова. Тем более недавно был приобретён Рамирес», — сказал Милешкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Илья Самошников пройдёт медосмотр для «Спартака» на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android