«Затянулся адаптационный период». Силкин — о Карпине в «Динамо» на старте сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах бело-голубых на старте этого сезона Мир РПЛ. В пяти матчах высшего российского дивизиона команда Валерия Карпина одержала только одну победу и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«У «Динамо» затянулся адаптационный период. Карпину пока не удаётся найти взаимопонимание с футболистами. Любому тренеру надо дать время поработать, чтобы он успел поошибаться», — приводит слова Силкина интернет-портал News.ru.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в матче 5-го тура бело-голубые уступили ЦСКА (1:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене.

