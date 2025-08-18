Известный отечественный специалист Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо». Ранее о потенциальном сотрудничестве автозаводцев с опытным тренером сообщал телеграм-канал «Мяч RU».

«На моих часах 14:13 — от тебя я это слышу впервые. Фиксирую, что информация о моём возможном назначении в «Торпедо» пришла в 14:13 от журналиста «Чемпионата». Впервые об этом слышу», — сказал Сергей Ташуев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на прошлой неделе московское «Торпедо» объявило об увольнении с поста главного тренера Олега Кононова.