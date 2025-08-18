Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо»

Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо»
Комментарии

Известный отечественный специалист Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо». Ранее о потенциальном сотрудничестве автозаводцев с опытным тренером сообщал телеграм-канал «Мяч RU».

«На моих часах 14:13 — от тебя я это слышу впервые. Фиксирую, что информация о моём возможном назначении в «Торпедо» пришла в 14:13 от журналиста «Чемпионата». Впервые об этом слышу», — сказал Сергей Ташуев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на прошлой неделе московское «Торпедо» объявило об увольнении с поста главного тренера Олега Кононова.

Материалы по теме
«Торпедо» объявило имя тренера, который будет руководить командой в матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android