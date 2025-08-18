Скидки
Сергей Силкин призвал руководство «Динамо» дать Валерию Карпину время

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин призвал руководство клуба дать время возглавляющему основную команду бело-голубых Валерию Карпину. Российский специалист приступил к работе в «Динамо» этим летом. Ранее он тренировал «Ростов».

«Любому тренеру надо дать поработать. Карпин пришёл в «Динамо» из провинциальной команды, хоть он и тренер сборной России. «Ростов» — это не «Динамо». Здесь сразу нужен результат. Ты находишься под большим прицелом. Раз приняли решение назначить Карпина, нужно дать время. Снимать — это самое простое», — приводит слова Силкина интернет-портал News.ru.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в матче 5-го тура бело-голубые уступили ЦСКА (1:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене.

