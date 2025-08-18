Экс-тренер «Балтики» Непомнящий уверен, что клуб не будет бороться за выживание в РПЛ

Бывший тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий уверен, что клуб не будет бороться за выживание в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. После пяти стартовых туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Я бы очень хотел, чтобы «Балтика» с самого начала сезона и до конца продолжала играть так же. Мне кажется, тренерское мастерство Талалаева поможет ему в этом. «Балтика» укрепляется и у неё достаточно приличный резерв, поэтому команде удастся продолжать играть в таком энергозатратном режиме.

Думаю, у «Балтики» нет задачи стать чемпионом России, но команда добьётся своих целей благодаря своей уверенности. Я смотрел все матчи «Балтики» — ни по одной игре нельзя сказать, что команда где-то проигрывала. Она добивалась преимущества. Я уверен, что клуб точно не будет бороться за выживание в РПЛ», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.