Сборная России по футболу огласила заявку на сентябрьский международный сбор

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

Защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).