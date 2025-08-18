Соболев не включён в расширенный состав сборной России. Александр забил ЦСКА и «Спартаку»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не включён в расширенный состав сборной России на сентябрьский международный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 и 7 сентября.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в шести матчах в составе «Зенита» во всех турнирах, где отметился двумя голами. Форвард забил в ворота ЦСКА и «Спартака». Он пополнил состав петербургской команды прошлым летом, перейдя из «Спартака».

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.