Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев не включён в расширенный состав сборной России. Александр забил ЦСКА и «Спартаку»

Соболев не включён в расширенный состав сборной России. Александр забил ЦСКА и «Спартаку»
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не включён в расширенный состав сборной России на сентябрьский международный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 и 7 сентября.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в шести матчах в составе «Зенита» во всех турнирах, где отметился двумя голами. Форвард забил в ворота ЦСКА и «Спартака». Он пополнил состав петербургской команды прошлым летом, перейдя из «Спартака».

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Сборная России по футболу огласила заявку на сентябрьский международный сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android