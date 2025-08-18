Валерий Карпин включил четырёх игроков «Динамо» в состав сборной России на игры в сентябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил четырёх игроков «Динамо» в расширенный состав национальной команды на матчи с Иорданией и Катаром, которые пройдут в сентябре. Карпин также является главным тренером бело-голубых.

Так, в расширенный состав сборной России попали защитник Максим Осипенко, полузащитники Данил Глебов и Даниил Фомин, а также нападающий Иван Сергеев.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.