Испанский новичок «СКА-Хабаровск» Жорди Тур поделился впечатлениями от Первой лиги

Испанский новичок «СКА-Хабаровск» Жорди Тур, являющийся воспитанником «Барселоны», поделился впечатлениями от Лиги Pаri.

«Отличные! Я очень рад находиться тут и удивлён, насколько клуб и Хабаровск оказались хорошими. Мне кажется, что Первая лига достаточно конкурентоспособная благодаря хорошей инфраструктуре и профессиональному подходу», — сказал Тур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в академии «Барселоны», цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После этого в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за «Унионистас» из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил один мяч.