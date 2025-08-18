Скидки
Игорь Колыванов: Глебов играет посредственно, «Динамо» нужно добирать футболистов

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о выступлениях бело-голубых в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Результата у «Динамо» на данный момент нет, как и игры, которую ждали болельщики и руководство. Понятное дело, что Чавес получил травму, а Карраскаль уехал. Раньше говорили: «Скажи мне, какая у тебя середина поля, а я скажу, какая у тебя команда». Построение игры на данный момент не получается. «Динамо» создаёт не так много моментов, в обороне остаются проблемы и ошибки в элементарных ситуациях.

По уровню середина поля «Динамо» не такая, какая была в последние два года. Глебов пока не может себя найти, играет посредственно. Наверное, нужно кого-то добирать из футболистов. Мы видим, что что-то надо делать. Карпину непросто, его тоже можно понять. Команда меняется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

