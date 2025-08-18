Скидки
Валерий Карпин рассказал, каким образом формировался расширенный список сборной России

Валерий Карпин рассказал, каким образом формировался расширенный список сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, по каким причинам тот или иной футболист был включён в расширенный состав национальной команды на сентябрьский международный сбор, в рамках которого россияне сыграют с Иорданией и Катаром.

– При формировании расширенного списка вы больше ориентировались на игры первых туров Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, или скорее на «прошлые заслуги» и представление тренерского штаба о возможностях игроков?
– Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на то и на другое. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть ещё игры на Кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые – Глебов, Раков, – они тоже в списке, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России по футболу огласила заявку на сентябрьский международный сбор
