Валерий Карпин рассказал, каким образом формировался расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, по каким причинам тот или иной футболист был включён в расширенный состав национальной команды на сентябрьский международный сбор, в рамках которого россияне сыграют с Иорданией и Катаром.

– При формировании расширенного списка вы больше ориентировались на игры первых туров Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, или скорее на «прошлые заслуги» и представление тренерского штаба о возможностях игроков?

– Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на то и на другое. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть ещё игры на Кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые – Глебов, Раков, – они тоже в списке, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.