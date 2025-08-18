Агент Кирилла Глебова отреагировал на попадание игрока в расширенный список сборной России

Таймаз Хархаров, агент футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, отреагировал на попадание игрока московского ЦСКА в расширенный список сборной России.

«Я очень рад за него! Я считаю, что Кирилл очень здорово провёл стартовый отрезок и вполне заслуженно попал в расширенный список сборной России на сентябрьские матчи. Конечно, надеюсь, что он попадёт в окончательный список.

У Кирилла ещё весной был достаточно хороший прогресс. При Челестини ЦСКА начал играть по схеме с чистыми вингерами, которая больше подходит Кириллу. Он и в академии ЦСКА больше играл чистого вингера. Я считаю, что он играет на наиболее удобной для себя позиции, а также почувствовал доверие.

Мы с ним говорили, что в начале сезона нужно хорошо себя показать, пока не приехали новички, чтобы им потом было максимально сложно его вытеснить из состава. Я считаю, что он в полной мере оправдал это доверие. Я видел сумасшедшие цифры с матча «Динамо» — ЦСКА. У него и у Тамерлана Мусаева запредельные показатели по спринтам и рывкам», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.