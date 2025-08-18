Кафанов: Агкацев — единственный кандидат в сборную, кто не дал повода усомниться в себе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызове голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева на сентябрьский международный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 и 7 сентября.

«Стас пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную. Очень бы хотелось, чтобы он провёл этот сезон не хуже предыдущего, в котором он был признан лучшим игроком РПЛ. Хочу пожелать Стасу, чтобы он удержал высокую планку, которую поднял в прошлом году», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.