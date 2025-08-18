Скидки
Валерий Карпин объяснил включение Антона Миранчука в заявку сборной России

Валерий Карпин объяснил включение Антона Миранчука в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызов в национальную команду на сентябрьские матчи с Иорданией и Катаром получил полузащитник «Сьона» Антон Миранчук. Ранее сообщалось, что московское «Динамо», в котором работает Карпин, заинтересовано в Миранчуке.

– Обращает на себя внимание присутствие в списке Антона Миранчука, сейчас много слухов вокруг его будущего. Его включение – это определённый жест поддержки?
– Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из «Зенита», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.

Валерий Карпин рассказал, каким образом формировался расширенный список сборной России
