В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые обратятся в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Напомним, в начале второго тайма игры между красно-белыми и «Зенитом» был удалён капитан команды Сергея Семака Дуглас Сантос. В конце тайма в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти, который не реализовал хавбек «Спартака» Эсекьель Барко.

– Будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком» и второй жёлтой карточки Дугласа Сантоса?

– Будет, — приводит слова Медведева издание «Спорт день за днём».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали шесть очков по результатам пяти проведённых матчей.