Агент Лукина высказался о попадании защитника ЦСКА в расширенный список сборной России

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Матвея Лукина, отреагировал на включение футболиста в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Матвей ждал и ждёт вызова в национальную сборную России. Для него это очень трепетный и важный момент. Он любит страну и сборную, очень хотел туда попасть. Сегодня это расширенный список, дождёмся окончательного. Надеюсь, его игра в ЦСКА заслуживает внимание тренера сборной, а дальше Валерий Георгиевич сам решит, нужен ли Матвей в окончательном списке», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.