Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лукина высказался о попадании защитника ЦСКА в расширенный список сборной России

Агент Лукина высказался о попадании защитника ЦСКА в расширенный список сборной России
Комментарии

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Матвея Лукина, отреагировал на включение футболиста в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Матвей ждал и ждёт вызова в национальную сборную России. Для него это очень трепетный и важный момент. Он любит страну и сборную, очень хотел туда попасть. Сегодня это расширенный список, дождёмся окончательного. Надеюсь, его игра в ЦСКА заслуживает внимание тренера сборной, а дальше Валерий Георгиевич сам решит, нужен ли Матвей в окончательном списке», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Сборная России по футболу огласила заявку на сентябрьский международный сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android