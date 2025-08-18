Скидки
Карпин рассказал, почему вызвал в сборную России футболистов, выступающих за границей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему представители зарубежных чемпионатов, за исключением полузащитника Арсена Захаряна, получили приглашение в национальную команду на сентябрьские матчи с Иорданией и Катаром.

«Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся. У нас два матча, хотим как минимум рассмотреть всех кандидатов», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.

