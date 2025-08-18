Скидки
Центральный стадион «Арсенал» принял у себя соцпроект «Открывая спорт» от «Чемпионата»

Аудио-версия:
Комментарии

Лето — отличная пора для мероприятий благотворительной акции для детей — «Открывая спорт». 16 августа при поддержке ПФК «Арсенал» и олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой был организован выезд для воспитанников Центра развития и сопровождения из Киреевска Тульской области.

Фото: АНО «Игра твоей мечты»

Ольга Анатольевна с удовольствием встретила ребят у стадиона и вручила подарки от «Чемпионата», пообщалась с ребятами, и все вместе отправились смотреть матч любимого клуба.

Дети из Киреевска очень любят футбол, участвуют в футбольных турнирах и поездках на матчи. Ребята на протяжении всей игры активно поддерживали команду и сопереживали своим любимым футболистам.

Фото: АНО «Игра твоей мечты»

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: «Я очень рад, что география нашего проекта и количество его участников растет и благодаря совместным усилиям мы мотивируем ребят активнее заниматься спортом и поддерживать свой любимый клуб. Хочу выразить слова благодарности нашим волонтерам, ПФК «Тульский Арсенал» и Ольге Анатольевне Слюсаревой за поддержку нашего проекта «Открывая спорт».

