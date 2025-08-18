Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лукина: Матвей сегодня не уступает тому Роше, который был перед уходом из ЦСКА

Агент Лукина: Матвей сегодня не уступает тому Роше, который был перед уходом из ЦСКА
Комментарии

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Матвея Лукина, высказался о прогрессе футболиста. Ранее стало известно, что Лукин попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Считаю, что у Матвея сильный прогресс. Те предыдущие два сезона, в которых он сыграл порядка 20 игр, дали очень большое развитие. Сегодня мы видим того Лукина, который, на мой взгляд, не уступает тому Роше, который был перед уходом из ЦСКА», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в шести матчах армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Агент Лукина высказался о попадании защитника ЦСКА в расширенный список сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android