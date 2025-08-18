Агент Лукина: Матвей сегодня не уступает тому Роше, который был перед уходом из ЦСКА

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ПФК ЦСКА Матвея Лукина, высказался о прогрессе футболиста. Ранее стало известно, что Лукин попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Считаю, что у Матвея сильный прогресс. Те предыдущие два сезона, в которых он сыграл порядка 20 игр, дали очень большое развитие. Сегодня мы видим того Лукина, который, на мой взгляд, не уступает тому Роше, который был перед уходом из ЦСКА», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в шести матчах армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.