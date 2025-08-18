«Готовимся со всей серьёзностью». Карпин — о матчах сборной России с Иорданией и Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В сентябре россияне сыграют дома с Иорданией, а на выезде встретятся с Катаром.

– Спасибо РФС, что соперники для национальной команды найдены так заранее, и это очень хорошие и сильные команды. Для тренерского штаба это лучше, чем, условно, в последний момент узнавать, с кем мы играем и где. Даже не с точки зрения состава, а для понимания расписания сборной и формирования планов.

– Что можете сказать по ближайшим соперникам – Иордании и Катару?

– Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал. Иордания – участник чемпионата мира. Может быть, для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьёзностью, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.