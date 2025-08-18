Скидки
Испанский новичок «СКА-Хабаровск» Тур: было много сомнений перед переездом в Россию

Комментарии

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Жорди Тур, являющийся воспитанником «Барселоны», высказался о своём переходе в российский клуб.

— Почему решил перейти в «СКА-Хабаровск»?
— Мне захотелось принять новый вызов, приобрести опыт. Знал, что клуб заинтересован во мне.

— Были ли другие предложения из России?
— Нет, никогда до этого не было предложений.

— Были ли сомнения перед переходом?
— Да, было много сомнений. Я понимал, что придётся уехать достаточно далеко от дома. Моя семья и друзья в Испании, — сказал Тур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в академии «Барселоны», цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После этого в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за «Унионистас» из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил один мяч.

