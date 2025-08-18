Скидки
Гришин: ЦСКА нужно подписать пять футболистов, 11 человек не смогут протянуть весь сезон

Гришин: ЦСКА нужно подписать пять футболистов, 11 человек не смогут протянуть весь сезон
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 5-го тура Мир РПЛ между армейцами и московским «Динамо» (3:1), отдельно отметив малый ростер игроков у команды Фабио Челестини.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Динамо» проспало первый тайм в матче с ЦСКА, за исключением первых 10 минут. Во втором тайме динамовцы имели преимущество и создавали подходы, хотя и армейцы могли убегать в контратаки и реализовывать свои шансы. Игра была интересной, но у «Динамо» в обороне большие проблемы.

Большая проблема для ЦСКА, что нет никого в запасе. Если взять вчерашний матч, армейцам просто некем было усилить игру. В последние 20 минут центр поля ЦСКА просел, поэтому вышли Бандикян и Абдулкадыров, чтобы сдерживать атаки «Динамо». ЦСКА нужно подписать хотя бы пять футболистов уровня основного состава, потому что 11 человек не смогут полноценно протянуть весь сезон», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

