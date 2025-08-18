Кафанов: ситуация в «Спартаке» никак не повлияла на психологическое состояние Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызове голкипера московского «Спартака» Александра Максименко на сентябрьский международный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 и 7 сентября.

«Недавно был на тренировках «Спартака», общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром Максименко. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность», — цитирует Кафанова сайт РФС.

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.